القثامي يحتفل بزواج أبنائه «إبراهيم ومهنا» في الطائف

احتفل حمزة بن إبراهيم القثامي مساء يوم امس الجمعة بزواج أبنائه (إبراهيم و مهنا).

وشهدت قاعة ألف ليلة وليلة بالطائف ليلة امتزجت فيها ملامح الفرح والسرور وغطت الجميع روائح العود والهيل وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء والزملاء والوجهاء والأعيان والمشائخ ورجال الاعمال والاعلاميين والادباء.

واشتمل الحفل المصاحب لهذه المناسبة على كلمات توعوية وقصائد شعرية وحداء وشيلات شعرية ثم فقرة التكريم.

ورحب القثامي بكل من لبى الدعوة وشاركه الفرحة، كما قدم الشكر أيضا لمن اعتذروا وقدّموا لهم التهاني والتبريكات وتعّذر حضورهم للمناسبة.

“الوئام” تبارك وتهنئ والد العريسين بهذه المناسبة وتتمنى للعريسين التوفيق والحياة الزوجية السعيدة.