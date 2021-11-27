براتب 4000 ريال: فتح باب القبول مع فرص التوظيف أثناء الدراسة بمعهد العمارة والتشييد

أعلن معهد العمارة والتشييد الثانوي بمدينة الرياض عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني من العام (1443هـ) لحاملي الشهادات (شهادة الكفاءة، شهادة أول ثانوي، شهادة ثاني ثانوي) مع فرص توظيف أثناء الدراسة.

ومعهد العمارة والتشييد بالرياض هو معهد حكومي يمنح درجة الدبلوم في تخصصات الإنشاءات المعمارية والإنشاءات المدنية والمساحة والرسم المعماري. ومدة الدراسة للدبلوم ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى أنه يقدم برامج تدريبية معتمدة قصيرة مدتها ٤ شهور في إحدى تفريعات التخصصات أعلاه لمن لا يرغب الالتحاق بالدبلوم ويهدف لتدعيم سيرته الذاتية للإلتحاق بالوظيفة بشكل أسرع.

المعهد مخصص للذكور ويقدّم للطالب في المسارين أعلاه مكافأة شهرية قيمتها 800 ريال،كما ويحصل المتقدم للدبلوم فقط على فرصة الحصول على وظيفة أثناء التدريب براتب قد يصل لـ 4000 ريال.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف في التخصصات التالية:

مراقبة الإنشاءات المعمارية

مراقبة الإنشاءات المدينة

الرسم المعماري

المساحة

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة أو شهادة الأول ثانوي أو شهادة الثاني ثانوي.

المميزات للمتدرب:

شهادة دبلوم معتمدة من وزارة الموارد البشرية (الخدمة المدنية سابقاً).

إمكانية مواصلة التدريب بالكلية التقنية.

مكافأة تدريبية شهرية قدرها (800) ريال.

فرصة الحصول على وظيفة أثناء التدريب براتب شهري (4,000) ريال.