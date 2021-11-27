إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 260 مليون والوفيات عند 5.5 مليون

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 260.14 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5 ملايين و443603.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت الهند 8318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و465 حالة وفاة بينما تعافى 10976 مريضًا من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 34 مليونا و563 ألفا و749 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 467 ألفا و 944 حالة.

سجلت ألمانيا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 67125 إصابة جديدةبفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 303 وفيات.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في بيان له اليوم, بأن العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس في البلاد قد بلغ خمسة ملايين و717295, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 100779.

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 4068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و52 حالة وفاة.

وأفادت وكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها اليوم, بأن العدد الإجمالي للاصابات في البلاد قد بلغت 436968, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3492.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1283886 إصابة، منها 13593 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28704 وفيات، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1241589 حالة.