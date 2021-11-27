ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 189.24 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، فيما استقرت أسعار المعدن النفيس عالميا لدى الإغلاق الأخير.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 216.26 ريال (57.65 دولار)، وهو نفس سعر أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) 189.24 ريال (50.44 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 162.20 ريال (43.24 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.15 ريال (33.63 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 108.13 ريال (28.82 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، خلال تعاملات السبت، نحو 6726 ريالا (1793 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1514 ريالا (403.53 دولار).