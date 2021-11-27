المسند: درجة #الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم

توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، استمرار حالة الاستقرار على أرجاء البلاد، عدا أجزاء من مرتفعات السروات في عسير وجازان.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”، متوقع أيضا أن تنشط الرياح الشمالية على أجزاء من الشرقية، ودرجة الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم على عموم البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائم جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.

ونشر المسند، قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في بعض مطارات السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.