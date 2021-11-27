لهذا السبب.. #أوروبا ترفض شحنات فاكهه تركية

رفض الاتحاد الأوروبي فواكه مستوردة من تركيا لاحتوائها على كميات زائدة من الكلوربيريفوس، وهو مبيد حشري ضار محظور في دول الاتحاد.

وقال مهندس الأغذية التركي بولنت تشيك، إن الاتحاد الأوروبي يرفض الفواكه من تركيا بسبب مخلفات المبيدات الضارة.

ويشير محللون اقتصادين إلى أن الرفض الأوروبي للفواكه التركية سيؤثر سلبا على الاقتصاد التركي الذي يواجه أزمة حادة منذ عامين، مذكرين بأن تركيا تقوم بتصدير ملايين الأطنان من الفواكه والخضروات كل عام إلى الدول الأوروبية، بحسب صحيفة الزمان التركية.

وكشف مهندس الأغذية بولنت تشيك أن الاتحاد الأوروبي رفض عددا من دفعات الليمون والمانداري والجريب فروت من تركيا بسبب المستويات العالية من مخلفات الكلوربيريفوس، وهو جزيء محظور بموجب معايير الاتحاد.

وشارك تشيك صفحة الويب ذات الصلة لنظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF)، وهو مصدر للإبلاغ عن مشكلات سلامة الأغذية داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل توثيق المعلومات التي نشرها والتي تظهر الرفض الأوروبي للفواكه من تركيا.