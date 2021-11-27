رغم الطوارئ.. التشيك تسجل أول إصابة بمتحور كورونا “أوميكرون”

كشفت العديد من دول العالم خلال تقاريرها اليومية عن مستجدات كورونا تسجيل حالات إصابة بالطفرة الجديدة متحور “أوميكرون”.

وأعلنت التشيك، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا “أوميكرون”، القادم من جنوب القارة الأفريقية، وذلك رغم حالة الطوارئ في البلاد.

وسجلت جمهورية التشيك 20315 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة في أول انخفاض أسبوعي في حالات الإصابة اليومية منذ شهرين وذلك على الرغم من أن مستشفياتها لا تزال تمتلئ بالمرضى.

كانت التشيك التي يبلغ تعدادها 10.7 مليون نسمة قد سجلت في نفس اليوم من الأسبوع الماضي 22957 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأمرت الحكومة التشيكية بإغلاق الحانات والنوادي الليلية عند الساعة العاشرة مساء اعتبارا من أمس الجمعة وحظرت أسواق عيد الميلاد وذلك في محاولة للحد من معدلات الإصابة التي تعد ضمن الأعلى في العالم.

في سياق متصل؛ رجحت ألمانيا وصول سلالة كورونا الجديدة “أوميكرون”، إلى البلاد اليوم السبت.

وسنوافيكم بالمزيد.