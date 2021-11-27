رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ الهلال بلقب “بطل آسيا”

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، بالدور المحوري للاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية، في ضمان مواصلة نهوض الاتحاد القاري بوضع أقوى من آثار جائحة كوفيد-19.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الحادي والثلاثين، الذي عقُد عبر الفيديو.

وهنأ الشيخ سلمان نادي الهلال السعودي، الذي توج مؤخرا بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة (رقم قياسي)، كما أشاد بالاتحاد السعودي لكرة القدم على استضافة “النهائي الرائع” في الرياض.

و بخصوص كأس العالم 2022، فقد شدد على دعم أسرة كرة القدم الآسيوية لدولة قطر “التي ستنظم بطولة تستحق ثقة كرة القدم العالمية”.