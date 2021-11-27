بعد اكتشاف متحور “أوميكرون”.. الصحة تشدد على ارتداء الكمامة في هذه الأماكن

قالت وزارة الصحة إن “الكمامة هي الخيار الأبسط والأكثر أمانا.. استمر في ارتداءها للحماية من الفيروسات المعدية”.

جاء ذلك خلال حملة للوزارة تحت عنوان “نتعاون.. ما نتهاون”، للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته القديمة والجديدة.

وحول أوقات ارتداء الكمامة؛ قال الوزارة إنه يجب ذلك خلال “التواجد في الأماكن المغلقة والأماكن العامة المزدحمة”.

وأكدت أن ارتداء الكمامة ضروري للحفاظ على صحتك وصحة من حولك من الإصابة بالفيروسات المعدية وخاصة كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة، أمس الجمعة، اكتشاف متحور جديد اطلقت عليه اسم “أوميكرون”، موضحة أنه لم يعرف بعد مدى فعالية اللقاحات القديمة في مواجهته.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).