عاجل.. #السفارة_في_جنوب_أفريقيا تطمئن #السعوديين: الوضع لا يدعو للقلق

أصدرت السفارة السعودية في بريتوريا عاصمة جمهورية جنوب أفريقيا بيانا، أحاطت فيه جميع المواطنين السعوديين الموجودين في البلاد بأن الوضع الصحي مطمئن ومستقر ولا يدعو للقلق، وفقا لما صدر عن السلطات الرسمية المختصة في جنوب أفريقيا، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات احترازية حتى إصدار البيان.

وقالت السفارة في بيان نشرته اليوم (السبت) عبر حسابها في «تويتر»: «نظرا لإلغاء وإيقاف العديد من خطوط الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى جنوب أفريقيا، فإن السفارة تأمل من المواطنين السعوديين الموجودين في جنوب أفريقيا تسجيل بياناتهم ووسائل التواصل معهم، وذلك بالتسجيل في موقع وزارة الخارجية (فنار) www.mofa.gov.sa، وكذلك عبر البريد الإلكتروني للسفارة [email protected]».