كلوب يعطي رأيه النهائي بشأن ضم الكولومبي لويس دياس

أعطى يورجين كلوب مدرب فريق ليفربول الضوء الأخضر لإتمام صفقة ضم النجم الكولومبي لويس دياس في الصيف القادم.

يريد كلوب أن يتحرك النادي بجدية لضم الجناح الكولومبي الذي تألق في بطولة كوبا أمريكا في الصيف الماضي، وواصل تقديم مستويات رفيعة في بداية الموسم الحالي.

لعب دياس بالفعل ضد الريدز مرتين هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا وقدم أداءاً مُبهراً رغم خسارة فريقه في كلا المباراتين.

سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً 36 هدفاً في 113 مباراة مع الفريق البرتغالي، وذلك منذ انتقاله إليه في عام 2019 قادماً من فريق أتليتكو جونيور، وسجل 11 هدفاً في 16 مباراة هذا الموسم حتى الآن.

وكانت صحيفة ريكورد البرتغالية قد أكدت في تقريرها أن بورتو لا يستبعد فكرة التفاوض لبيع اللاعب في نافذة سوق الانتقالات الصيفية القادمة، ولكنه في الأغلب لن يتنازل عن الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ قدرها 68 مليون جنيه إسترليني أي ما يقرب 80 مليون يورو.