ارتفاع عدد جرعات لقاح #كورونا إلى 47.28 مليون

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 47,280,366 جرعة، بينها 345 ألف جرعة منشطة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعطاء 24.57 مليون جرعة أولى، و22.36 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.71 مليون شخص.

وكشفت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 23 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين بمختلف مناطق المملكة.

وكانت الصحة دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر 2020، وانطلقت المرحلة الثانية في فبراير الماضي، كما أتاحت الوزارة الجرعة المنشطة لمن أعمارهم 18 عامًا فما فوق في 20 أكتوبر 2021.