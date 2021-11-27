الدوري الإنجليزي: أرسنال يعمق متاعب نيوكاسل بهدفين نظيفين

عاد أرسنال إلى طريق الانتصارات وزاد من متاعب نيوكاسل يونايتد حيث فاز 2-صفر بهدفي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وخاض نيوكاسل المباراة بوجود مدربه الجديد إيدي هاو في مقاعد البدلاء لأول مرة بعدما اضطر للابتعاد بسبب الخضوع للعزل عقب إصابته بفيروس كورونا، لكنه رغم ذلك بقي دون فوز بعد 13 جولة في الدوري.

وتوقفت سلسلة من عشر مباريات دون هزيمة لأرسنال في الجولة الماضية أمام ليفربول، لكن الفريق اللندني سيطر على المباراة من البداية وأهدر بيير-إيمريك أوباميانج فرصة سهلة من مدى قريب.

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 56 قبل أن يسجل ساكا من مدى قريب، ثم أضاف البديل مارتينيلي الهدف الثاني بعد عشر دقائق من أول لمسة.

وسدد جونجو شيلفي لاعب وسط نيوكاسل كرة قوية في إطار المرمى في الشوط الأول، لكن بعد أن تأخر الفريق بهدف، بدا أنه لا مفر من الخسارة للمرة 17 في 18 مباراة ضد أرسنال.

وبقي أرسنال في المركز الخامس بنفس رصيد وست هام يونايتد رابع الترتيب.

ولدى نيوكاسل ست نقاط، ويتأخر بخمس نقاط عن ليدز يونايتد صاحب المركز 17.

وبات نيوكاسل سادس فريق مختلف يفشل في تحقيق أي فوز في أول 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. ومن ضمن كل هذه الأندية نجا ديربي كاونتي فقط من الهبوط خلال موسم 2000-2001.

ونظر هاو، الذي تابع من غرفة الفندق التعادل 3-3 مع برنتفورد في الجولة الماضية، إلى بعض الأمور الإيجابية من أداء فريقه.

وقال هاو “أعتقد أن الأداء كان جيدا، خاصة في البداية. ظهرنا بشكل جيد في أول نصف ساعة. الشيء الجيد اليوم هو مستوانا في بداية المباراة ونهايتها. صنعنا بعض الفرص”.