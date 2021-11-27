لأول مرة منذ 25 سنة.. أمريكا تعين سفيراً في السودان

رفعت الولايات المتحدة تمثيلها الدبلوماسي مع السودان من قائم بأعمال إلى سفير، وذلك لأول مرة منذ 25 عاما، حيث قررت تعيين جون جودفري، سفيرا للولايات المتحدة في الخرطوم.

وأصبح جودفري أول سفير أمريكي منذ عام 1996 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب ما أفادت قناة “العربية”.

وصنفت الإدارة الأمريكية في عام 1993 السودان من ضمن الدول الراعية للإرهاب، وعلقت واشنطن لاحقا عمل سفارتها في الخرطوم عام 1996، وفي العام التالي أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية شاملة على البلاد.

وفي 23 أكتوبر 2020، وقع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب رسميًا على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وجاءت الخطوة بعد أن حول السودان 335 مليون دولار في حساب تعويضا لعائلات أمريكية من ضحايا هجمات شنها تنظيم “القاعدة” عام 1998 على سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا وعائلاتهم.