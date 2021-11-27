متحور أوميكرون.. بريطانيا تشدد قيود كورونا لجميع المسافرين الوافدين

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، إن متحور كورونا الجديد “أوميكرون” أسرع انتشارا وقادرة على الانتشار بين أشخاص تلقوا اللقاحات مرتين.

وأضاف جونسون: “سلالة “أوميكرون” أكثر اختلافا وتحورا عن السلالات السابقة من فيروس كورونا، وكل من يشتبه في إصابته بسلالة “أوميكرون” سيلزم بالحجر لـ10 أيام بغض النظر عن تلقيه اللقاح”.

فيما أعلن جونسون إلتزام كل من يدخل بريطانيا بإجراء فحص PCR في نهاية اليوم الثاني من وصوله، وتشديد قيود كورونا لجميع المسافرين الوافدين.

وأشار جونسون إلى أنه تقرر خضوع كل من يشتبه في إصابته بمتحور “أوميكرون” للحجر الصحي لـ10 أيام بغض النظر عن تلقيه اللقاح.