فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأرجنتين سبل التعاون بين البلدين

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وفي بداية اللقاء جرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول سموه إلى قصر سان مارتين بمقر الخارجية الأرجنتينية، حيث كان في مقدمة مستقبليه، معالي وزير الخارجية والتجارة الدولية، وعدداً من المسؤولين في الوزارة.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات استعرض فيها العلاقات السعودية الأرجنتينية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأبرزها الجانب السياسي ومتعدد الأطراف، كما تطرقا إلى تكثيف التنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات البلدين في كل ما يخدم المصالح المشتركة.

وتناولا جهود البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وأهمية تكثيف العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمنع كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء رؤية المملكة 2030، وكل ما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين محمد العسيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.