قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية،اليوم، إن اللقاحات المستخدمة حاليا تفي بالغرض ولديها الفعالية اللازمة لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا المستد أوميكرون
و أضاف إنه من الوارد أن تقوم الشركات بتغييرات في تركيبة اللقاحات المضادة لكورونا لمواجهة المتحور الجديد
و أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد لفيروس كورونا سريع الانتشار
و أوصى باستخدام الأدلة قبل أن تتخذ أي دولة تدابير احترازية لمواجهة تفشي المتحور الجديد من كورونا
• يتعين مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المتحور الجديد من كورونا
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: أوميكرون سريع الانتشار و اللقاحات الموجودة تفي بالغرض #المتحور_الجديد
الوئام-متابعات
قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية،اليوم، إن اللقاحات المستخدمة حاليا تفي بالغرض ولديها الفعالية اللازمة لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا المستد أوميكرون