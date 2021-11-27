المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: أوميكرون سريع الانتشار و اللقاحات الموجودة تفي بالغرض #المتحور_الجديد

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية،اليوم، إن اللقاحات المستخدمة حاليا تفي بالغرض ولديها الفعالية اللازمة لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا المستد أوميكرون

و أضاف إنه من الوارد أن تقوم الشركات بتغييرات في تركيبة اللقاحات المضادة لكورونا لمواجهة المتحور الجديد

و أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد لفيروس كورونا سريع الانتشار

و أوصى باستخدام الأدلة قبل أن تتخذ أي دولة تدابير احترازية لمواجهة تفشي المتحور الجديد من كورونا

• يتعين مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المتحور الجديد من كورونا