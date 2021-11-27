إمارة الجوف: إعادة النظر في حدود السرعة المسموح بها على طريق سكاكا – القريات

أعلنت إمارة منطقة الجوف، اليوم، البدء بتطبيق إعادة النظر في حدود السرعة المسموح بها على طريق (سكاكا – القريات) .

وقالت في بيان عبر حسابها على “تويتر”: “بناء على موافقة الللجنة العليا للسلامة المرورية التي يرأسها سمو أمير منطقة الجوف، فقد تم البدء بتطيق إعادة النظر في حدود السرعة المسموح بها على الطريق الدولي ( سكاكا – القريات) أثناء المرور في بعض المراكز والقرى . وذلك حفاظا على سلامة قاطنيها ومرتادي الطريق. بعد أن تم تركيب الشواخص اللازمة ولوحات التنبيه

لتكون على النحو التالى :

– مرورا بقرية الناصفة تكون السرعة ٠٠اكم/س للسيارات و ٧٠ كم/س للشاحنات.

مرورا بمركز العيساوية تكون السرعة ٨٠ كم/س للسيارات و 0٠ كم/س للشاحنات.

مرورا بمحافظة طبرجل أمام مبنى البلدية الجديد والحديقة تكون السرعة ٠٠ اكم/س للسيارات و ٧٠كم/س للشاحنات.

مرورا بمركز النبك أبو قصر تكون السرعة ٨٠كم/س للسيارات و0٠ كم/س للشاحنات.

-مرورا بمركز أبو عجرم تكون السرعة ٠٠اكم/س للسيارات و٧٠ كم/س للشاحنات.

مرورا بمركز ميقوع تكون السرعة ٨٠كم/س للسيارات و0٠ كم/س للشاحنات .

الطريق الواقع ما بين مركز العيساوية ومحافظة طبرجل تكون السرعة ١١٠ كم/س للسيارات و ٨٠ كم/س للشاحنات