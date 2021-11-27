المتحور_الجديد.. البحرين تدرج 4 دول إفريقية جديدة في القائمة الحمراء

أعلنت شؤون الطيران المدني البحرينية، اليوم، أنه تقرر إدراج 4 دول إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء وهي جمهورية مالاوي، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية أنغولا، وجمهورية زامبيا إضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً.

ونوهت شؤون الطيران المدني بأنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، كما أنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين المسموح لهم بدخول مملكة البحرين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، موضحةً أنه سيتم أيضاً الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.