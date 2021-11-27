بحارسين في فريق واحد و7 أهداف .. #بيلينينسيش و #بنفيكا يلعبان أغرب مباراة في الدوري البرتغالي بسبب #كورونا

في واحدة من الغرائب الكروية، تسبب فيروس كورونا المستجد في إطلاق أغرب مباراة .
وأقيمت مباراة بيلينينسيش وبنفيكا، على الملعب الوطني في مدينة أويراس البرتغالية، في الجولة الـ12 من منافسات الدوري البرتغالي.
وقبل ساعات من المباراة، ضرب فيروس كورونا المستجد معسكر نادي بيلينينسيش، وتسبب في إصابة عدد كبير من لاعبيه.
وبالفعل، اضطر فريق بيلينينسيش للمشاركة في المباراة، بدلا من خسارة المباراة بداعي الانسحاب.
ولم يجد النادي البرتغالي حلا للمشاركة في المباراة سوى من خلال خوض المباراة بـ9 لاعبين فقط، منهم حارسا مرمى، أحدهما ألفارو روماليو الذي حرس العرين، فيما شارك جواو مونتيرو كمدافع.
واستغل بنفيكا تلك الوضعية، ونجح في التقدم مبكرا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، بعدما سجل إدواردو كاو، مدافع بيلينينسيش، هدفا بالخطأ في مرماه، قبل أن ينهي الشوط الأول متقدما 7-0.
ليضطر فريق بيلينينسيش إلى الانسحاب من المباراة