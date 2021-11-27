بحارسين في فريق واحد و7 أهداف .. #بيلينينسيش و #بنفيكا يلعبان أغرب مباراة في الدوري البرتغالي بسبب #كورونا

في واحدة من الغرائب الكروية، تسبب فيروس كورونا المستجد في إطلاق أغرب مباراة .

وأقيمت مباراة بيلينينسيش وبنفيكا، على الملعب الوطني في مدينة أويراس البرتغالية، في الجولة الـ12 من منافسات الدوري البرتغالي.

وقبل ساعات من المباراة، ضرب فيروس كورونا المستجد معسكر نادي بيلينينسيش، وتسبب في إصابة عدد كبير من لاعبيه.