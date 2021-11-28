كان في استقباله مدير مكتب وزارة الرياضة بالشرقية.. بطل العالم في رياضة الجوجيتسو السعودي محمد آل مخلص يعود لأرض الوطن

عاد مساء أمس الأول (الجمعة) الى ارض الوطن قادم من واشنطن البطل السعودي محمد جويعد ال مخلص، بطل العالم في رياضة الجوجيتسو -أحد رياضات الدفاع عن النفس- بعد عام من مرافقته لأبنه (فهد) الذي يبلغ من العمر سبعة اعوام في رحلة علاجية، في انتظار لأجراء الفحوصات وترتيب الاجراءات لعملية زراعة رئة في أحد مستشفيات الاطفال بولاية تكساس الامريكية وينتظر الموعد النهائي للعودة الى للولايات المتحدة الامريكية لإجراء عمليه الزراعة.

وكان في استقباله بمطار الملك فهد الدولي بالدمام مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، والمدير المناوب لمطار الملك فهد الدولي بالدمام احمد الرويلي، والشيخ مسفر ابن هضبان، ومجموعه من ايست جوجيتستو، وعدد من وسائل الاعلام.

وقدم مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، درع وزارة الرياضة، للبطل السعودي محمد جويعد ال مخلص، بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، كما قدمت ادارة مطار الملك فهد هدايا بهذه المناسبة.

ورفع الكابتن محمد جويعد ال مخلص والد الطفل (فهد)، كل الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الدعم والرعاية والاهتمام بالمواطن السعودي، مثمنا وقفة المسئولين في وزارة الصحة على ما قدموه طيلة تواجده برفقة ابنه بالولايات المتحدة الامريكية.

وأكد بن جويعد، أنه متواجد الان للتنسيق مع جهة عمله من اجل الترتيبات النهائية ومن ثم العودة الى امريكا لأجراء العملية حيث يتواجد الطفل (فهد) مع والدته في أمريكا.

وأوضح بن جويعد، أن القصة بدأت عندما سافر للولايات المتحدة الأمريكية بغرض علاج ابنه الصغير (فهد) الذي كان يعاني من فشل في الرئة منذ ثلاثة اعوام حتى انه اضطر المشي بجهاز، وأثناء مرافقته له انتابه القلق والخوف على صحته، مما جعله يسلك طريقًا آخر لعلاج الخوف.

وقال: “وصلت الولايات المتحدة، وحاولت أشغل وقتي، وبعدها بمرور أشهر المدرب طلب مني الدخول في البطولات، فتدرجت في البطولات وبعدها قال لي المدرب آن الأوان لدخول بطولة العالم”.

فيما وصف الشيخ مسفر ابن هضبان، هذا الانجاز بالعظيم والمفخرة والذي حققه ابن الوطن البطل محمد بن جويعد آل مخلص، معتبرا قصة (محمد) إلهام ونموذج مشرف للوطن ومثال يحتذى به في الإصرار والعزيمة.

يذكر أن رياضة الجوجيستو وتعد أسلوب من أساليب الدفاع عن النفس وتعتبر شكلا من أشكال الفنون القتالية، ويرجع تاريخها إلى المحاربين اليابانيين.