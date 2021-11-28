تأهل لمونديال الأندية.. بالميراس يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس

توج فريق بالميراس البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي بفوزه الماراثوني على مواطنه فلامينغو 2-1 اليوم الأحد، في المباراة النهائية التي جرت على إستاد سينتيناريو في مونتفيديو عاصمة أوروغواي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين، حسمه بالميراس لصالحه.

وتقدم بالميراس بهدف عن طريق رافاييل فيغا في الدقيقة الخامسة لكن غابرييل باربوسا أدرك التعادل لفلامينغو في الدقيقة 72.

وتقمص ديفيرسون بروم سيلفا دور البطولة وسجل هدف الحسم لبالميراس في الدقيقة 95.

وفاز بالميراس باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حقق هذا الإنجاز مرتين من قبل في عامي 1999 و2020 وسبق لفلامينغو التتويج باللقب مرتين من قبل في عامي 1981 و2019.

وتأهل بذلك بالميراس إلى مونديال الأندية الذي سيقام في الإمارات العربية المتحدة.