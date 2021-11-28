السودان: قتلى من الجيش بهجوم إثيوبي في الحدود

قتل 6 أفراد من الجيش السوداني بينهم ضابطان، امس السبت، في هجوم للجيش الإثيوبي على منطقة الفشقة الحدودية.

يأتي ذلك في وقت أصدر فيه الجيش السوداني بياناً أكد أنه تصدى لهجوم من قبل القوات الإثيوبية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في منطقة الفشقة مكبداً إياها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقال الجيش السوداني في البيان: تعرضت قواتنا التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغري في منطقة بركة نورين، لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية، استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا.

وأضاف البيان: تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، واحتسبت القوات المسلحة عدداً من الشهداء وستظل تحمي الوطن وتدافع عن أراضيه.