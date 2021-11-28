تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 188.94 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، رغم ارتفاع المعدن الأصفر بختام تعاملات الأسبوع بالبورصات العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، إلى نحو 215.93 ريال (57.58 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات الأحد في السعودية، إلى نحو 188.94 ريال (50.38 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في باكورة تعاملات اليوم الأحد في السعودية، إلى نحو 161.95 ريال (43.19 دولار).

والأسواق العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.96 ريال (33.59 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، تراجعًا إلى نحو 6720 ريالًا (1792 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الأحد، نحو 1511.53 ريال (403.07 دولار).