إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 261.3 مليونا.. والوفيات 5.212 ملايين

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي” كوفيد_19″، ارتفاع عدد الإصابات إلى 261 مليوناً و373 ألفا و683 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و212 ألفا و961 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 236 مليونا و75 ألفا و635 حالة، بحسب موقع “وورلد ميتر”.

وسجّلت أستراليا أول إصابتين بمتحور “أوميكرون” لمسافرين قادميين من الخارج.

وأوضحت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم, أن المصابين وصلا إلى مطار سيدني الدولي أمس، قادمين من جنوب أفريقيا, مشيرةً إلى وضع الشخصين في العزل الصحي.

وكانت أستراليا قد علقت رحلاتها الجوية مع جنوب أفريقيا وتسع دول أفريقية أخرى حتى إشعار آخر.

كما سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1284189 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28709 وفيات، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1241761 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و761696 بعد تسجيل 44401 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 100883 بعد تسجيل 104 وفيات جديدة.

أشارت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك إلى تسجيل 245 وفاة و2956 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 293859 وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و882792 إصابة منذ بدء الجائحة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 98631.

وأفاد بيان من اللجنة بأن ثلاثا من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.