السوق_السعودي يتراجع 4.2% متأثرا بتداعيات #متحور_جديد لـ #كورونا

تراجع سوق الأسهم السعودية، مستهل جلسة اليوم الأحد، وسط هبوط شبه جماعي للأسهم، في ظل تداعيات الوضع الوبائي عالميًا وظهور متحور جديد لكورونا.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام للسوق”تاسي” انخفاضاً بنسبة 4.21% بوصوله لمستوى 10822.58 نقطة بخسارة 471.23 نقطة، وهو أدنى مستوى يصل إليه المؤشر العام منذ منتصف يوليو / تموز الماضي.

وشهد السوق تداولات بنحو 2.38 مليار ريال من خلال 70.69 مليون سهم موزعين على 112.24 ألف صفقة.

وخيم اللون الأحمر على أداء الأسهم حيث انخفض أداء 203 سهما ليتصدرهم سهم شمس بنسبة 7.65%، فيما اقتصرت الارتفاعات على سهمين فقط وهما سهمي عناية وأمانة للتأمين بنسبة 2.80%، و2.36% على التوالي.

وجاء سهم الراجحي على رأس الأنشط تداولاً من ناحية السيولة بنحو 307.79 مليون ريال، فيما تصدر سهم الإنماء النشاط من ناحية الحجم بنحو 6.49 مليون سهم.