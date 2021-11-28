دفعة جديدة من منحة #المشتقات_النفطية_السعودية تصل إلى محافظتي #حضرموت و #المهرة

وصلت إلى محافظتي حضرموت والمهرة، دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية قادمةً من عدن، والمقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث وصلت إلى حضرموت كميات بلغت 11,300 طن من مادة الديزل، مقسمة إلى 8300 طن لساحل حضرموت، و2000 طن لوادي حضرموت، كما وصلت إلى المهرة 4000 طن من مادة الديزل، سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء بالمحافظات.

وتأتي الدفعة الجديدة لمحافظتي حضرموت والمهرة ضمن الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60,000 طن متري من الديزل و 30,000 طن متري من المازوت، وبإجمالي كميات بلغت 90,000 طن متري من المشتقات النفطية السعودية.

وأسهمت منحة المشتقات النفطية السعودية خلال الأربعة أشهر الأولى من المنحة حتى نهاية شهر سبتمبر بتزويد المحطات بأكثر من 417 الف طن متري من مادتي الديزل والمازوت ، ساهمت المنحة في تشغيل 60 محطة انتاج كهرباء ليتم انتاج 1232 جيجا وات من الطاقة الكهربائية مما ساهم في تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات الصحية والتعليمية والخدمية، وفي رفع الطاقة التشغيلية في المحال التجارية، وزادت من ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكرارها، مما أسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي الاقتصادي. وكذلك ساهمت منحة المشتقات النفطية في ارتفاع متوسط الاستهلاك لكل مشترك بنسبة 30%، وتوفير فرص العمل لأكثر من 2550 مواطنا يمنيا ، ساهمت المنحة بالأرتفاع التدريجي للمبيعات مانسبتة 28% خلال فترة المنحة من مايو الى سبتمبر 2021، حيث شكلت محافظة عدن النسبة الأعلى بواقع 52% وتليها محافظة أبين بنسبة 34%. مما أدى إلى أنعكاس إيجابي في التسديدات خلال نفس الفترة بنسبة أرتفاع 54% ،كما أسهمت في ارتفاع حركة النقل والخدمات اللوجستية بإجمالي تشغيل 2270 شاحنة،

وأسهمت الدفعات السابقة في تشغيل محطات الكهرباء الموزعة على المحافظات اليمنية، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناءً على الاحتياج المقدم مسبقًا من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية، التي وصلت أولى دفعاتها إلى ميناء عدن في يوم 8 مايو 2021م، فيما وصلت الدفعة الثانية في يوم 19 مايو 2021م، وفي يوم 23 يوليو 2021م وصلت الدفعة الثالثة، ووصلت الدفعة الرابعة يوم 19 سبتمبر 2021 م، وبلغ إجمالي الدفعات الأربع السابقة 417 ألفا منذ بدء المنحة، ليصل إجمالي ما تم توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة 507،254 طنا مترياً منذ بدء المنحة.

كما أسهمت منحة المشتقات السعودية عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين وتوفير الخدمات العامة للمواطنين

وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه المنحة إلى الإسهام في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات جميع القطاعات الحيوية، والإسهام في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن، والحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتحسين المعيشة اليومية للمواطن اليمني.

وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.