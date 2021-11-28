“الحج والعمرة” توضح اشتراطات إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم، اشتراطات قدوم معتمري الخارج إلى المملكة لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها.

وقالت إنه بالنسبة لمعتمري الخارجي القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة، السماح بالبدء مباشرة بأداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

وأضافت، فيما يتعلق بمعتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.