7 منتخبات تمثل المملكة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين

تشارك المملكة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين ” البحرين 2021″ خلال المدة من ( 28 نوفمبر الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل ) بـ 7 منتخبات هي كرة السلة على الكراسي المتحركة, وكرة الهدف، وكرة الطاولة, وألعاب القوى، والبوتشيا، والسباحة, ورفع الأثقال.

ويرأس الوفد للدورة عضو مجلس إدارة اللجنة عبدالإله المقرن، وتضم 89 شخصاً ما بين لاعبين ومدربين ومساعديهم وأخصائي العلاج الطبيعي ومشرفي إعاقة.

وتعدّ الدورة أكبر حدث رياضي بارالمبي للشباب في قارة آسيا، إذ يشارك به 30 دولة, يمثلهم أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يتنافسون في 9 ألعاب هي: ( ألعاب القوى ، والريشة الطائرة، وكرة الهدف، والبوتشيا، ورفع الأثقال ، والسباحة، وتنس الطاولة، والتايكوندو، وكرة السلة على الكراسي المتحركة) .

وأنهت منتخبات المملكة تحضيراتها للمشاركة في الدورة بإقامة العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية, حيث اختتم منتخب رفع الأثقال تحضيراته بمشاركته في بطولة العالم بجورجيا وقبلها أقام معسكرا داخليا في الرياض التي استضافت معسكر منتخب كرة السلة , واستعد منتخبا السباحة والبوتشيا في المنطقة الشرقية , وفي المقابل كان الاستعداد لمنتخبي الهدف والطاولة في مصر.