التعادل الإيجابي يحسم لقاء #أبها و #الهلال

تعادل ناديي أبها والهلال إيجابا بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وأحرز نادي الهلال هدفه الأول في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه موسى ماريغا، وفي الدقيقة 42 أحرز لاعب نادي أبها سعد بقير هدف التعادل، ولتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أبها إلى النقطة الـ 14 في المركز الـ 11 ، فيما وصل رصيد نادي الهلال للنقطة الـ 20 في المركز الـ 4 في جدول الترتيب .