المتحور_الجديد.. منظمة الصحة العالمية تدعو الدول إلى “إبقاء الحدود مفتوحة”

ويقول علماء الأوبئة إن قيود السفر ربما جاءت بعد فوات الأوان ولن توقف انتشار “أوميكرون” عالميا، لكن عدة دول؛ من بينها الولايات المتحدة والبرازيل ودول الاتحاد الأوروبي أعلنت، يوم الجمعة، حظر السفر أو فرض قيود على القادمين من دول الجنوب الإفريقي.