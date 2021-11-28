بريطانيا: اجتماع لوزراء الصحة في مجموعة السبع لمناقشة تطورات “أوميكرون”

دعت بريطانيا،اليوم، إلى اجتماع عاجل لوزراء الصحة في مجموعة السبع يوم 29 نوفمبر لمناقشة تطورات المتحور “أوميكرون”

وفرضت بريطانيا ارتداء الكمامات في المتاجر ووسائل النقل العام بدءا من بعد غد الثلاثاء منعا لانتشار متحور “أوميكرون”

كما فرضت على جميع المسافرين القادمين إليها إجراء فحوص فيروس كورونا بغض النظر عن حالة التطعيم