خبير أرصاد يكشف عن ظاهرة مدهشة بين قرص الشمس و مدينة الرياض هذه الأيام

كشف خبير الأرصاد د.خالد صالح الزعاق،اليوم، عن علاقة مدهشة بين قرص الشمس و مدينة الرياض هذه الأيام

وقال الزعاق،عند وصول الشمس إلى أبكر وقت لغروبها كحال أيامنا هذه، فإن قرص الشمس يغرب بإتجاه القبله تقريباً لمدينة الرياض

و أوضح الزعاق أنه بسبب كروية الأرض وميلان الشمس فإن زمان ومكان شروق وغروب الشمس يتغير بشكل يومي طوال العام إلا في حالتين، أحدهما مكانية والأخرى زمانية، فالمكانية جميع المواقع الجغرافية الواقعة على خط الاستواء”.

وأضاف “في خط الاستواء زمان شروق وغروب الشمس لا يتغير، فالشمس تشرق الساعة 6 وتغرب الساعة 6 وحصة كل من الليل والنهار 12 ساعة، فالليل والنهار يتساويان على هذه المواقع طوال العام”.

وتابع “أما الأخرى زمانية ففي حال الاعتدالين الربيعي والخريفي فإن الليل والنهار يتساويان على جميع أنحاء العالم”.

وقال الزعاق: “خلال هذا الأسبوع ستعيش الدول العربية الوقت الأبكر لشروق الشمس في السنة، وأقصى وقت لغروب الشمس في السنة يحدث في 22 يونيو، وأبكر وقت لشروق الشمس في السنة يحدث في 8 يونيو، وأقصى وقت لشروقها يحدث في 4 يناير”