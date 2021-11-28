رجل أعمال يعتذر بعد أيام من انتقاده لأنظمة وزارة الموارد البشرية وهيئة الزكاة

اعتذر أحد رجال الأعمال السعوديين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد أيام من تغريدات على حسابه الشخصي في تويتر.

وجاء الاعتذار في تغريدة من حسابة الشخصي في تويتر قال فيها : “اعتذر لوزارة الموارد البشرية والخدمة الاجتماعية ⁦‪وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن التغريدات التي كتبتها سابقاً عنهما.

وكان رائد بن صالح انتقد قبل أيام عمل مفتشي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والدخل وعدم مراعاتهم للمستثمرين في القطاع الخاص بتنبيههم قبل فرض الغرامات حسب مايتطلبه النظام.

وكانت شكاوى أصحاب الأنشطة التجارية من ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدأت في التصاعد خلال الأيام الماضية من موظفي اجادة والموارد البشرية والمبالغة في فرض الغرامات المفروضة عليهم وعدم التجاوب والإستماع لشكواهم مع المطالبات لإيجاد الحلول لهذه العوائق التي ساهمت في خروج الكثير منهم من السوق.