حمدوك: الحكومة المقبلة ستكون من الكفاءات وحريص على إشراك الشباب السوداني فيها

أعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، عن تطلعه إلى تحقيق الاستقرار والسلام واستئناف علاقات بلاده مع المجتمع الدولي.

وأكد حمدوك، لدى لقائه في الخرطوم، اليوم الأحد، آنيت ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه يوم 21 نوفمبر الجاري بمثابة خطوة مهمة نحو استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي بالسودان، والمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية على مستوى الاقتصاد والحريات العامة والسلام بما يخدم مصالح وتطلعات الشعب السوداني، وتعزيز كل تلك المكتسبات.

وقال حمدوك إن الحكومة المقبلة ستكون من الكفاءات وحريص على إشراك الشباب السوداني فيها