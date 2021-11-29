مكة: الهلال الأحمر يدّرب المكفوفين على الحالات الإسعافية

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة برنامج التدريب الخاص بالمكفوفين “المسعف المتطوع الكفيف” بلغة برايل، بالتعاون مع جمعية سفراء التطوع.

وذلك بحضور رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش وذلك بمركز الطبي الدولي بجدة.

واوضح رئيس هيئة الهلال الاحمر أن برنامج المسعف المتطوع الكفيف والمستمر لمدة أربعه أيام يأتي ضمن البرامج المجتمعية والتدريبة التي تنظمها الهيئة لجميع فئات المجتمع ومنها المكفوفين.

حيث أنها تقام لأول مرة على مستوى منطقة مكة المكرمة لا سيما وانها تسهم في توعية فئة غالية من المجتمع السعودي بالمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وطرق التعامل مع مختلف الحالات.

مشيراً إلى أن الدورة تتضمن التدريب على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة والطرق الصحيحة لإسعافها بالشكل الصحيح وكيفية الإبلاغ والتواصل مع عمليات الهلال الاحمر “997” وأخذ المعلومات الإسعافية لحين وصول الفرق الإسعافية للموقع.

وبين العويسي أن الهيئة نظمت الاسبوع الماضي بفرع الهيئة بمنطقة تبوك الدورة 17 استفاد منها عدد من طلاب وطالبات جامعة تبوك من ذوي الإعاقة البصرية.

بإلإضافة إلى محاضرة توعوية بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من “1900” مستفيد ومستفيدة.

داعياً الجميع إلى التسجيل في برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، والاستفادة من الدورات المقدمة من الهيئة.

يذكر أن برنامج “المسعف الكفيف” يعـد أحد البرامج التي تتبناها هيئة الهلال الأحمر السعودي لتوعية وتثقيف فئة المكفوفين بمبادئ الإسعافات الأولية وتدريبهم على طرق التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، ضمن برنامج سفراء الحياة.