السودان: الاصلاح الوطني يندد بـ”هجوم الفشقة”.. ارهاب دولي ونقف خلف القوات المسلحة

ندد حزب الإصلاح الوطني السوداني بالهجوم الإثيوبي الغادر على القوات المسلحة في منطقة الفشقة الحدودية، مؤكدا أنها عمل إرهابي جبان من قبل المليشيا والجيش الإثيوبي.

وفي بيان حصلت”الوئام” على نسخة منه أكد عثمان صلاح رئيس الحزب أن ما قامت به القوات الإثيوبية والمليشيات التابعة لها يعد من جرائم الحرب الدولية، مؤكدا وقفة الحزب وجميع أبناء السودان مع القوات المسلحة السودانية، في سعيها لصون العرض والتراب الوطني.

كما احتسب الحزب عند الله تعالى شهداء الهجوم الغادر مؤكداً الوقوف في خندق واحد مع القوات المسلحة.

وكانت قوات الجيش السوداني التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغري في منطقة بركة نورين قد تعرضت لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل الأراضي السودانية، حيث تصدت لها قوات الجيش وكبدتها خسائر فادحة واحتسبت عدد من الشهداء.