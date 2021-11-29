جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بيت لحم

اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين مدينة بيت لحم، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق للنار في عدة مناطق.

وأفاد وكالة معا الفلسطينية، أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي حاصرت عدداً من المنازل في منطقة شارع الصف في بيت لحم، وسط سماع إطلاق نار متواصل.

ووصلت تعزيزات كبيرة من القوات الإسرائيلية، اقتحمت مدينة بيت لحم من عدة جهات.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير المحرر علي البطاط بعد إصابته بالرصاص قبل أن تنسحب من المكان، وفق “معا”.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في المنطقة، أطلقت القوات الإسرائيلية خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.