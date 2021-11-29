ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 189.21 ريال

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية، ارتفاع، بالتزامن مع ارتفاع المعدن الأصفر ختام تعاملات الأسبوع بالبورصات العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، إلى نحو 216.23 ريال (57.65 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى نحو 189.21 ريال (50.44 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في باكورة تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، إلى نحو 162.18 ريال (43.24 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.13 ريال (33.63 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، ارتفاعًا إلى نحو 6725 ريالًا (1793 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، نحو 1514 ريال (403.53 دولار).