البنك_المركزي: منح رخص لـ16 شركة تقنية مالية بالربع الثالث من 2021

قال الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، إن عدد الشركات التقنية المالية، التي تخرجت بنجاح من مظلة البيئة التجريبية التشريعية خلال الربع الرابع والثالث من هذا العام 16 شركة تقنية مالية، منها 13 شركة تعمل في مجال المدفوعات والمحافظ الإلكترونية و3 شركات في مجال التأمين والتمويل.

وأضاف المبارك خلال انطلاق فعاليات “جولة فنتك 21” أمس، أن “نجاح البيئة التجريبية التشريعية أسهم في تطوير وإصدار عدة قواعد تنظم أعمال تلك الأنشطة، حيث قام البنك المركزي خلال ثلاثة أعوام مضت بإصدار وتحديث عدد من الأنظمة والقواعد والتعليمات، التي تدعم التقنية المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي، ومنها إصدار الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في السعودية وإصدار قواعد نشاط التمويل الجماعي بالدين وإصدار القواعد والأنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية”، بحسب وسائل إعلام محلية في السعودية.

وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي، أنه تم صدور نظام المدفوعات وخدماتها في السعودية أخيرا، للمساهمة في توفير خدمات مدفوعات من خلال توظيف التقنيات المالية وتوسيع قاعدة المشاركين فيها من المواطنين والقطاع الخاص في بيئة تنظيمية شاملة.