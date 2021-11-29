” #الصحة_العالمية” تحذر: عواقب انتشار ” #أوميكرون” وخيمة

قالت منظمة الصحة العالمية إن احتمال زيادة انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا على المستوى العالمي مرتفع.

وأضافت المنظمة، الإثنين، قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 اعتمادا على خصائص أوميكرون وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.

وأشارت إلى أن تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية.

وحثت المنظمة الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي أوميكرون، كما طالبت 194 دولة عضوا بها الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19.

وطالبت أيضاً الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب.

وأوضحت أن أوميكرون لديه عدد غير مسبوق من زيادة التحورات وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة.