إصابات كورونا العالمية تتجاوز 261.5 مليونا.. والوفيات 5.217 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 261 مليونا و763 ألفا و525 مصابا، حتى صباح الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و217 ألفا و309 حالات، فيما تعافى 234 مليونا و423 ألفا و680 حالة.

وسجّلت بريطانيا 36591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, 51 وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 10,202,370 إصابة, فيما بلغت عدد الوفيات 145,218 وفاة.

كما سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية, 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان, أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1284365 إصابة، منها 13738 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28718 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1241909 حالات.

وأظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و791060 بعد تسجيل 29364 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 100956 بعد تسجيل 100 وفاة جديدة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين بأن الهند سجلت 24889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 48.31 مليون منذ بدء الجائحة. وسجلت البلاد 110 وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 781907.