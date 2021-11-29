الفيفا يعلن موعد كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، موعد بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات العام المقبل.

وقال الفيفا إن البطولة، التي تشارك فيها 3 فرق عربية، ستقام في الفترة بين 3 و12 فبراير 2022.

وتجرى قرعة البطولة الاثنين في زيورخ السويسرية، حيث يبث الحدث مباشرة على موقع الاتحاد الدولي.

ويشارك في البطولة 7 فرق تمثل قارات العالم، وهي الجزيرة ممثل البلد المضيف، والهلال السعودي بطل آسيا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وتشلسى الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، وأوكلاند سيتى النيوزيلندي، ممثل أوقيانوسيا.