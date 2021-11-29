الاتحاد السعودي للفروسية يكشف تفاصيل اقامة “قفز السعودية” واستضافة جولات عالمية

يعقد الاتحاد السعودي للفروسية غداَ “الثلاثاء” مؤتمر صحافي موسع للحديث عن اقامة بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز والمزمع اقامتها الشهر المقبل في الرياض.

ويتضمن المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عند الساعة 6:30 مساءا الكشف عن تفاصيل استضافة الرياض لأهم الجولات العالمية في مجال رياضة قفز الحواجز بدءا من العام المقبل.

وكان الاتحاد السعودي للفروسية قد أنهى استضافة بطولة “جولات الرياض” لقفز الحواجز الدولية، على مدى أسبوعين (32 شوط) وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، حيث شهدت منافسة حامية خاصة في الأشواط المؤهلة لنهائيات كاس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا.