كأس العرب: #السعودية و #المغرب يعتمدان على عناصر الشباب

على الرغم من مشاركة المغرب والسعودية في كأس العرب لكرة القدم بتشكيلة من لاعبي الصف الثاني ودون مدرب المنتخب الأول، لكن الفريقين مرشحان للتأهل لدور الثمانية من المجموعة الثالثة والمنافسة على اللقب.

ويشارك 16 فريقاً في كأس العرب التي تستضيفها قطر بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر في فرصة رائعة لتجربة إستادات كأس العالم 2022.

وتضم المجموعة الثالثة أيضاً الأردن والمنتخب الفلسطيني اللذين يشارك كل منهما بتشكيلته الأساسية بعد الخروج من تصفيات كأس العالم مبكراً.

وتعتمد السعودية في كأس العرب على تشكيلة من اللاعبين الشبان بقيادة لوران بونادي مساعد الفرنسي إيرفي رينار مدرب المنتخب الأول.

وأوضح رينار أن ضغط المباريات والخوف من الإصابات من أسباب الاستعانة بتشكيلة بديلة في كأس العرب، مشيراً إلى أنه سيشرف على التدريبات وسيتابع المباريات من المدرجات في قطر تاركاً مسؤولية إدارتها من الملعب لمساعده.

ولن يتوقف الدوري السعودي خلال منافسات كأس العرب.

واقتربت السعودية من التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، حيث تتصدر مجموعتها بفارق أربع نقاط مع تبقي أربع جولات على نهاية التصفيات الآسيوية.

عموتة يعود إلى قطر

يعتمد المغرب على تشكيلة من اللاعبين المحليين مدعومة بآخرين يلعبون في أندية عربية بقيادة حسين عموتة مدرب المنتخب الرديف والذي يعرف قطر جيداً.

ولعب عموتة لناديي السد وقطر قبل اعتزاله، ثم تولى تدريب السد بين عامي 2012 و2015.

ومع صعوبة الاستعانة بلاعبي الأندية الأوروبية الذين يشكلون العناصر الأساسية للمنتخب الأول، جاءت الفرصة لعموتة لقيادة تشكيلة تريد إثبات جدارتها في الدفاع عن قميص المغرب.

ولا يعني غياب لاعبي الأندية الأوروبية أن تشكيلة المغرب تفتقر إلى لاعبين مميزين، إذ أنها تضم مجموعة كبيرة من المواهب تجمع بين الشباب والخبرة مثل محمد فوزير لاعب وسط الرائد السعودي وسفيان رحيمي مهاجم العين متصدر الدوري الإماراتي وأنس الزنيتي حارس الرجاء البيضاوي بطل كأس الاتحاد الأفريقي.

وكان المنتخب الفلسطيني أول فريق يصل إلى الدوحة، وعبر مدربه مكرم دبدوب عن سعادته بالمشاركة في واحدة من أبرز البطولات بالمنطقة.

وقال لموقع “فيفا” على الإنترنت “نتطلع إلى أداء مشرف لكرة القدم الفلسطينية، بعد أن أقمنا معسكراً تدريبياً في فلسطين”.

واستعد الأردن بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد للبطولة بسلسلة من المباريات الودية كان آخرها الشهر الماضي على هامش معسكر تدريبي في أوروبا، حيث فاز المنتخب الأردني 2-0 على كوسوفو وخسر 0-1 أمام روسيا البيضاء.

وسيخوض الأردن مباراته الأولى في البطولة أمام السعودية يوم الأربعاء.