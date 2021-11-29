13 إصابة بسلاسة #أوميكرون في #الكرة_البرتغالية

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال يوم الاثنين اكتشاف 13 حالة إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا، كلها بين لاعبين وعاملين في نادي بيلينينسيس لكرة القدم في لشبونة.

واستقبلت شباك بيلينينسيش سبعة أهداف في الشوط الأول من مباراة بنفيكا قبل أن يعود صاحب الأرض إلى الشوط الثاني بتشكيل يضم سبعة لاعبين فقط.

وقرر الحكم إنهاء المباراة بعد مرور دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني عقب سقوط الحارس جواو مونتيرو على أرض الملعب، استنادا إلى قاعدة عدم وجود الحد الأدني من اللاعبين في أرض الملعب.

وسجل بيلينينسيش 17 حالة إصابة بعدوى كورونا على مستوى اللاعبين والجهاز الخاص الفني والإداري في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ورغم عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين في صفوف بيلينينسيش، خاض الفريق المباراة بتسعة لاعبين فقط حيث شارك الحارس مونتيرو في خط الوسط.