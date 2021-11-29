عودة المكاسب لـ #الأسهم_الخليجية مع هدوء موجة الذعر من #كورونا أو #ميكرون

عادت المكاسب مجددا مطلع تعاملات اليوم الاثنين، لأسعار النفط والأسهم الخليجية مع هدوء موجة الذعر من متحور أوميكرون.

وفي مطلع الجلسة ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.13%، إلى 3070 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.09%، إلى مستوى 8374 نقطة.

كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.76%، إلى مستوى 6980 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.35%، إلى 1760 نقطة.

وكانت أسواق الأسهم الخليجية قد شهدت واحدة من أسوأ الجلسات خلال 2021، أمس الأحد، حيث تأثرت نفسيات المتعاملين مع متحور جديد من كوفيد – 19 أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون”، وصنفته بأنه “مصدر قلق”.

والجمعة، هبطت أسعار النفط 10%، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين، حيث بلغ خام برنت مستوى 73 دولارا للبرميل بينما تداول الخام الأمريكي دون 69 دولارا للبرميل، كذلك شهدت الأسواق المالية العالمية عمليات بيع واسعة متأثرة بأخبار المتحور الجديد، حيث هوى مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 900 نقطة، فيما هبطت الأسواق الأوروبية بنسب تراوحت ما بين 3 و4%.

وفي أسواق الخليج تصدرت سوق دبي التراجعات خلال جلسة أمس، فيما خسرت السوق السعودية في واحدة من أكثر الجلسات فقدان للنقاط منذ مايو 2020، في حين نجت سوق مسقط بفضل عطلة البورصة التي يصادف معها اليوم الوطني العماني.

وبحسب بيانات البورصات الخليجية، فقد خسرت الأسواق خلال تداولات جلسة الأحد 94 مليار دولار من قيمها السوقية لتصل عند 3.45 تريليون دولار.

وفقدت سوق دبي 7.6 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد تراجع السوق لمستوى ثلاثة آلاف نقطة وبنسبة هبوط بلغت 5.2 %، هي الأعلى من بين الأسواق الخليجية.

بينما هبطت السوق السعودية بأكثر من 4.5 %، مسجلة أسوأ جلسة منذ مايو 2020، لتفقد السوق معها مستوى 11 ألف نقطة ولأول مرة منذ أربعة أشهر، مغلقة عند مستوى 10787 نقطة.