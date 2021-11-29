اعتقال 20 شخصاً في باكستان

ألقت الشرطة في شمال غرب باكستان القبض على أكثر من 20 شخصاً للاشتباه بهم في إضرام النار في مركز للشرطة خلال اشتباكات بشأن رجل محتجز بتهمة التجديف.

واشتبك المئات من المتظاهرين الغاضبين مع الشرطة في منطقة تشارسادا بإقليم خيبر بختونخوا بعد رفض تسليم رجل تم القبض عليه بتهمة تدنيس نسخة من المصحف الشريف في وقت متأخر من أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم شرطة تشارسادا، شفيع الله جان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقول: “لقد اعتقلنا أكثر من 20 مشتبهاً بتهمة حرق مركز الشرطة والسجلات الرسمية والاعتداء على رجال الشرطة”.

وقال جان إن مثيري الشغب طالبوا بتسلم مشتبه به متهم بالتجديف وأرادوا “حرقه حيا”. وأضاف أنه تم نقل المشتبه به إلى مكان آمن.

وعادت الحياة إلى طبيعتها بعد أن نشرت الإدارة المحلية رجال شرطة مكافحة الشغب وشنت إجراءات صارمة ضد المتظاهرين.