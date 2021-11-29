أرامكو: ترسي عقوداً لتطوير ‎حقل #الجافورة على شلمبرجيه وهليبرتون #عاجل

‏أعلنت شركة أرامكو السعودية عن ترسي عقوداً لتطوير ‎حقل الجافورة على شلمبرجيه وهليبرتون.

وأضافت أرامكو: تمكنا من خفض تكاليف الحفر بنسبة 70%، وخفض تكلفة التحفيز بنسبة 90% منذ معيار التكلفة المعتمد لعام 2014، و وبطاقة إنتاجية بمقدار 6 أضعاف مقارنة بالمراحل الأولى للبرنامج.

‏‎وأوضحت أرامكو: يقدر حجم موارد الغاز في الحقل بنحو 200 تريليون قدم مكعب.

وتوقعت أن ينتج حقل ‎الجافورة ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع بحلول عام 2030.

وقالت ‏ارامكو إن حوض الجافورة الضخم يمتد على مساحة 17 الف كيلومتر مربع هو مكان يفيض بالخيرات الوفيرة في وطننا الغالي.

‏‎وقال وزير الطاقة إن مشروع تطوير ‎الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال.