أرامكو: ترسي عقوداً لتطوير ‎حقل #الجافورة على شلمبرجيه وهليبرتون #عاجل

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن ترسي عقوداً لتطوير حقل الجافورة على شلمبرجيه وهليبرتون.
وأضافت أرامكو: تمكنا من خفض تكاليف الحفر بنسبة 70%، وخفض تكلفة التحفيز بنسبة 90% منذ معيار التكلفة المعتمد لعام 2014، و وبطاقة إنتاجية بمقدار 6 أضعاف مقارنة بالمراحل الأولى للبرنامج.
وأوضحت أرامكو: يقدر حجم موارد الغاز في الحقل بنحو 200 تريليون قدم مكعب.
وتوقعت أن ينتج حقل الجافورة ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع بحلول عام 2030.
وقالت ارامكو إن حوض الجافورة الضخم يمتد على مساحة 17 الف كيلومتر مربع هو مكان يفيض بالخيرات الوفيرة في وطننا الغالي.
وقال وزير الطاقة إن مشروع تطوير الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال.