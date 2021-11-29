تركيا تسجل 377 واقعة تعذيب خلال شهر

قال تقرير لحزب الشعب الجمهوري إن تركيا شهدت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، تعرض 377 شخصا من بينهم طفل للتعذيب والمعاملة السيئة.

التقرير الذي استعرضه البرلماني عن الحزب المعارض سيزجين تانريكولو، ذكر أيضا تعرض 180 شخصا للاعتقال ومقتل 22 سيدة خلال الشهر الماضي، مفيدا أن 5543 شخصا تعرضوا لسوء المعاملة خلال الخمس سنوات الماضية.

وذكر التقرير أن الشرطة اعتقلت 180 شخصا من بينهم شخص تم الزج به خلف القضبان بسبب محاولتهم إلقاء بيانات صحفية والمشاركة في فعاليات، كما أفاد تقرير أن الشهر الماضي شهد رفع دعاوى قضائية ضد 9 أشخاص لمشاركتهم في اجتماعات ومسيرات احتجاجية مشيرا إلى مقتل 187 شخص خلال الشهر نفسه من بينهم 22 سيدة و165 شخص لقوا حتفهم في جرائم عمل.

وشهدت السجون في تركيا خلال الشهر المنصرم 181 واقعة تعذيب، حيث أوضح التقرير أن 377 شخصا من بينهم طفل تعرضوا للتعذيب، مشيرا إلى تعرض هؤلاء الأشخاص للعنف النفسي والجسدي ونقلهم إلى سجون أخرى دون إرادتهم وحرمانهم من حقوقهم الصحية وحقهم في الحصول على الطعام والسرير والماء الدافئ والاتصال بأسرهم.

تعكس بيانات وقف حقوق الإنسان التركي سجن 2801 شخصا خلال السنوات الخمس الأخيرة في غطار ممارستهم حرية التعبير عن الرأي والحرية الإعلامية، بجانب تسجيل 4543 واقعة تعذيب وسوء معاملة خلال تلك الفترة الزمنية.

وأكد التقرير أن السنوات الخمسة الماضية شهدت اعتقال 6479 شخصا، ورفع 1372 دعوى قضائية وإصدار أحكام بالحبس بإجمالي 27 ألف و448 شهرا على 727 شخصا واعتقال 4846 شخص بسبب منشوراتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير الانتباه إلى الزيادة الكبيرة في إعداد التحقيقات المستندة إلى تهمة إهانة الرئيس، التي تم إجرائها عقب تولي أردوغان الرئاسة، فخلال الفترة بين عامي 2010 و2014 تم إجراء 2804 تحقيقًا بتهمة إهانة الرئيس أسفرت عن رفع 690 دعوة قضائية.

وعقب تولي أردوغان الرئاسة تم إجراء 128 ألف و190 تحقيق بتهمة إهانة الرئيس أسفرت عن رفع 27 ألف و607 دعوى قضائية.

وتعكس هذه الأرقام تزايد تحقيقات “إهانة الرئيس” عقب تولي أردوغان الرئاسة بنحو 47 ضعف ما كانت عليه بالسابق.